Italiani a Sharmprimo volo notturno

Stanotte partirà il primo volo notturno destinato a evacuare gli italiani rimasti a Sharm el Sheikh, a causa della chiusura dello spazio aereo greco per un guasto alle torri di controllo. Questa operazione straordinaria mira a garantire il rientro sicuro di coloro che si trovano nella località egiziana, in un momento di gestione delle emergenze aeree e di coordinamento tra le autorità italiane e internazionali.

0.02 Stanotte partirà il primo volo straordinario per riportare in Italia gli italiani rimasti bloccati a Sharm el Sheikh, a causa della chiusura dello spazio aereo greco dovuta a un guasto alle torri di controllo. La Farnesina,in coordinamento con l'ambasciata d'Italia al Cairo,ha avviato le operazioni di assistenza ai connazionali. La compagnia aerea Neos ha organizzato un volo speciale diretto a Milano Malpensa, con partenza prevista alle 00:35 ora locale. Nelle prossime ore sono previsti ulteriori voli. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

