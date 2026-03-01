Si fermano per aiutare | travolti

La notte scorsa sull’autostrada A1 vicino a Castelfranco Emilia, nel modenese, un’auto ha investito diverse vetture ferme. L’incidente ha provocato lacerazioni e danni, con veicoli distrutti e persone ferite. Alcuni automobilisti che si trovavano sul posto si sono fermati per prestare aiuto, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la scena e soccorrere i coinvolti.

Un’auto che piomba come un proiettile su altre automobili ferme, ovunque lamiere contorte e sangue. È accaduto la notte scorsa sull’A1 all’altezza di Castelfranco Emilia, nel Modenese. Poco prima delle quattro del mattino c’è stato un tamponamento a catena che ha coinvolto quattro autovetture. A causa del violento impatto, un uomo ha perso la vita e altre tre persone sono rimaste ferite, una di esse in modo molto grave. Tra i feriti lievi ci sono due agenti di polizia penitenziaria provenienti da Sulmona. Quando hanno notato alcuni mezzi incidentati e fermi accanto al guard rail, gli agenti si sono fermati per prestare soccorso e dare una mano nella gestione della viabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

