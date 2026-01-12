Non si fermano all’alt e si danno alla fuga | inseguimento auto fuori strada e droga a bordo
Un tentativo di fuga dopo aver ignorato l’alt dei carabinieri ha portato a un inseguimento che si è concluso con l’auto fuori strada. A bordo dell’auto sono state trovate sostanze stupefacenti. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di fermare i responsabili e di avviare le procedure di legge.
Non si sono fermati all’alt dei carabinieri e hanno tentato la fuga a bordo dell’auto, dando il via a un inseguimento concluso con l’uscita di strada del veicolo. È successo nella serata di venerdì 10 gennaio 2026, intorno alle 19, tra Olgiate Comasco e la zona di Bizzarone, durante un servizio. 🔗 Leggi su Quicomo.it
