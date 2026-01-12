Non si fermano all’alt e si danno alla fuga | inseguimento auto fuori strada e droga a bordo

Un tentativo di fuga dopo aver ignorato l’alt dei carabinieri ha portato a un inseguimento che si è concluso con l’auto fuori strada. A bordo dell’auto sono state trovate sostanze stupefacenti. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di fermare i responsabili e di avviare le procedure di legge.

