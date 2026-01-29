Giorni della Merla cosa sono e perché si chiamano così | quest' anno saranno davvero i più freddi

Gennaio si avvia alla fine con temperature che scendono sotto zero e piogge intense in molte parti d’Italia. I giorni della Merla, tradizionalmente i più freddi dell’anno, quest’anno si presentano ancora più rigidi. Le temperature si sono abbassate di colpo, portando neve e gelo in molte città. La gente si prepara a resistere ancora qualche giorno prima di vedere l’arrivo della primavera.

Gennaio sta per finire, ma prima di salutarci ci sta regalando alcuni giorni particolarmente freddi e piovosi in tutta la penisola. Le temperature rigide e il maltempo sono tipici dei primi mesi dell'anno, ma in questo 2026 si stanno intensificando proprio nell'ultima settimana di gennaio, la stessa nella quale cadono i cosiddetti 'giorni della Merla'. Cosa sono i giorni della Merla Nata nel Nord Italia, si tratta di un'antica tradizione popolare che sta a indicare i giorni più freddi dell'anno. Secondo la vulgata, le temperature più rigide si raggiungerebbero nell'ultima settimana del mese di gennaio, più precisamente il 29-30-31, anche se la metereologia moderna ha smentito questa credenza, che comunque nelle regioni del Nord rimane molto forte.

I Giorni della Merla, dal 29 al 31 gennaio, sono tradizionalmente i giorni più freddi dell’anno in Italia.

I Giorni della Merla sono un termine tradizionale che indica il periodo tra fine gennaio e inizio febbraio.

I giorni della merla: la leggenda che nacque dal freddo

