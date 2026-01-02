Assisi cambia di look per il centro storico | i lavori partono dal 7 gennaio il progetto

A partire dal 7 gennaio, nel centro storico di Assisi inizieranno i lavori di manutenzione delle pavimentazioni in pietra e dei marciapiedi. Il progetto mira al restauro e alla valorizzazione delle aree di maggiore pregio storico, garantendo una migliore fruibilità e conservazione del patrimonio urbano. Le attività si svolgeranno nel rispetto delle esigenze di residenti e visitatori, contribuendo a preservare l’autenticità del centro storico.

Al via i lavori di manutenzione delle pavimentazioni in pietra e dei marciapiedi - cantiere dal 7 gennaio - nelle aree di maggiore pregio storico di Assisi. Il Comune ha infatti approvato la Determinazione Dirigenziale n. 1475 del 18 dicembre 2025, con la quale viene disposto l’affidamento e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Assisi, cambia di look per il centro storico: i lavori partono dal 7 gennaio, il progetto Leggi anche: Approvato il progetto del ponte sul Marano. In gennaio partono i lavori per la demolizione Leggi anche: Via Toledo, dal 7 gennaio partono i lavori di manutenzione straordinaria La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Assisi, cambia di look per il centro storico: i lavori partono dal 7 gennaio, il progetto - “Ridurre il rischio di scivolamenti e cadute ripristinando così la regolare percorribilità delle superfici stradali e pedonali" ... perugiatoday.it Concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio per cambiare quelle che posso e la saggezza per riconoscerne la differenza. San Francesco D'Assisi - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.