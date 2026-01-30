Teatro Massimo manifestazione pubblica di solidarietà con il popolo iraniano

Domani alle 4 del pomeriggio, il Teatro Massimo si riempirà di persone che vogliono mostrare solidarietà al popolo iraniano. Una manifestazione pubblica si terrà davanti al teatro per denunciare la repressione e la violenza della Repubblica Islamica dell’Iran. Molti cittadini si sono già dati appuntamento per esprimere il loro sostegno e chiedere più attenzione sulla situazione nel paese.

Domani - sabato 31 gennaio - alle 16, davanti al Teatro Massimo, si terrà una manifestazione pubblica di solidarietà con il popolo iraniano, “vittima - si legge in una nota - di una repressione sistematica e di una violenza diffusa da parte della Repubblica Islamica dell’Iran”. L’iniziativa è promossa da una delegazione di studenti e cittadini iraniani residenti a Palermo, insieme a sostenitori dei diritti umani, “per rompere il silenzio internazionale su quanto sta accadendo nel Paese”. Nella nota si legge: "Secondo numerosi rapporti di organizzazioni internazionali indipendenti – tra cui Amnesty International, Human Rights Activists e Nazioni Unite – negli ultimi mesi e soprattutto nelle ultime settimane decine di migliaia di persone sono state uccise, ferite o arrestate durante le proteste popolari.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Teatro Massimo

Il Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze ospita giovedì 22 gennaio alle ore 18 il concerto “Canti per l’Iran”, evento di solidarietà con il popolo iraniano.

In piazza Ordelaffi si svolge un presidio di solidarietà con il popolo iraniano, richiedendo azioni concrete contro il regime.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Teatro Massimo

Palermo, manifestazione di solidarietà con il popolo iraniano davanti al Teatro MassimoL'iniziativa prevista per sabato 31 gennaio alle ore 16, davanti al Teatro Massimo di Palermo, è promossa da una delegazione di studenti iraniani e cittadini iraniani residenti in città, insieme a sos ... ilsicilia.it

Domenica 1 febbraio - Teatro Massimo Bellini - facebook.com facebook