Canti per l’Iran a Firenze un concerto di solidarietà con il popolo iraniano

Il Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze ospita giovedì 22 gennaio alle ore 18 il concerto “Canti per l’Iran”, evento di solidarietà con il popolo iraniano. Promosso da La Filharmonie – Orchestra Filarmonica di Firenze e diretto dal Maestro Nima Keshavarzi, l’appuntamento mira a sostenere la libertà e i diritti in Iran attraverso la musica. Un momento di condivisione e impegno culturale aperto a tutti.

La cultura si mobilita al fianco del popolo iraniano: giovedì 22 gennaio alle ore 18 il Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze ospita “Canti per l’Iran”, concerto di solidarietà promosso e organizzato da La Filharmonie – Orchestra Filarmonica di Firenze, diretta dal Maestro Nima Keshavarzi.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Iran, Fratelli d’Italia porta il caso in Regione: "Stop alla pena di morte e solidarietà al popolo iraniano"Fratelli d’Italia ha presentato in Regione Emilia-Romagna una proposta per chiedere uno stop alla pena di morte in Iran.

Iran: Terzi-Scurria (Fdi), 'solidarietà al popolo iraniano e sostegno alternativa democratica'I senatori di Fratelli d'Italia Giulio Terzi e Marco Scurria, insieme ad altri parlamentari, esprimono solidarietà al popolo iraniano e sostegno alle forze democratiche alternative.

Argomenti discussi: CANTI per l’IRAN; È il momento del Muro di Berlino per l’Iran, l’Ue può fare più di sanzioni e solidarietà: la rivolta anti-regime tra canti e impiccagioni quotidiane; Storie di teatro, poesia e identità. Dal Nord-Est siriano alla diaspora curda; Bani Khoshnoudi, la società civile ha in sé molte possibili democrazie.

