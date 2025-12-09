Federica Pellegrini la figlia Matilde in ospedale | Convulsioni occhi in su e il respiro che pian piano si fermava Come sta la piccola
Federica Pellegrini condivide un momento difficile legato alla salute della sua figlia Matilde, ricoverata in ospedale a causa di convulsioni. Attraverso un post su Instagram, la nuotatrice racconta le paure vissute e l’importanza di apprezzare ciò che conta davvero, offrendo uno sguardo intimo sulla sua famiglia in un momento di grande fragilità.
«Quando succedono queste cose capisci che il resto è tutto superfluo». A scriverlo è Federica Pellegrini, che su Instagram ha pubblicato una foto su un letto. 🔗 Leggi su Leggo.it
Belve, Magnini: “Storia con Federica Pellegrini non è un bel ricordo”
La vita privata di Filippo Magnini: età, moglie Giorgia Palmas, ex Federica Pellegrini, figli, Ballando con le Stelle
Filippo magnini e federica pellegrini: le vere motivazioni della separazione
