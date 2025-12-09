Federica Pellegrini la figlia Matilde in ospedale | Respiro che si fermava ho perso anni di vita

Quando si diventa genitori, ci si accorge presto che esistono momenti che ridefiniscono le priorità. Attimi che interrompono la routine e la riportano all’essenziale, lasciando sullo sfondo tutto ciò che, fino a un istante prima, sembrava importante. È questo il sentimento che emerge dal lungo sfogo condiviso da Federica Pellegrini su Instagram, dopo la terza crisi convulsiva che ha portato sua figlia Matilde nuovamente in ospedale.   Visualizza questo post su Instagram   Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) “Caro diario. quando succedono queste cose capisci che il resto è tutto superfluo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

