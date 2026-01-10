Umbria un mercato del lavoro in trasformazione | crescono le assunzioni ma cala la qualità Mencaroni | Far crescere attività che generino più valore

Il mercato del lavoro in Umbria sta attraversando una fase di trasformazione, con un aumento delle assunzioni che però non si traduce in una crescita della qualità occupazionale. Secondo Mencaroni, è fondamentale promuovere attività in grado di generare maggior valore. Dopo un avvio positivo, il settore si stabilizza, evidenziando un cambiamento strutturale che richiede attenzione e strategie mirate per un sviluppo sostenibile.

Il mercato del lavoro umbro mostra un doppio volto: un inizio d'anno tra i più brillanti d'Italia, seguito da un rallentamento che riporta il sistema in equilibrio, ma svelando al contempo un cambiamento strutturale profondo e preoccupante. È la fotografia scattata dai dati del Sistema. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche: Lavoro: nell'ultimo trimestre del 2025 le assunzioni in provincia di Pisa crescono del 5%

Leggi anche: Mercato del lavoro regionale, a dicembre rallenta la domanda ma crescono costruzioni e turismo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Stipendi e professioni, ecco come cambierà il mercato del lavoro nel 2026; Pmi: ricambio generazionale è sfida con mercato del lavoro in trasformazione; Tecnologie avanzate, siglato Patto Federativo tra CNE-FEDERIMPRESEUROPA e ANP.IA.

Lavoro a chi è senza titolo, meno a diplomati e laureati non richiesti. Ma cosa sta accadendo all’Umbria? - Excelsior è oggi la principale lente attraverso cui leggere in tempo reale il mercato del lavoro italiano. umbria24.it