Serie D si parte alle 14,30 Il Sasso Marconi ospita il Piacenza | serve un’impresa per la risalita

E’ pronto ad affrontare un avversario di grande prestigio il Sasso Marconi di Franco Farneti. Alle 14,30 di oggi, capitan Geroni e compagni ospiteranno il Piacenza, una delle corazzate del girone D di serie D. In corsa per obiettivi diversi, gialloblù e biancorossi sono affamati come non mai di punti e, al netto di valori decisamente diversi dal punto di vista del budget e, conseguentemente, della rosa, c’è da aspettarsi una sfida dal risultato tutt’altro che scontato. Sestultimi, a quota 23, a parimerito con la Correggese (che è però da considerare virtualmente davanti per una migliore differenza reti), gli uomini di Farneti hanno raccolto appena sei punti (una vittoria, tre pareggi e due sconfitte) nelle ultime sei uscite e, per cercare di tirarsi fuori dalle zone calde, urge un ulteriore salto di qualità a livello di risultati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il Piacenza Calcio si prepara a giocare a Sasso Marconi, perché ha bisogno di risollevarsi dopo una serie di risultati deludenti.

