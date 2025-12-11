Sit-in per Liliana in 30 davanti al tribunale | È arrivato il momento della verità

Triesteprima.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un sit-in di circa trenta persone si è svolto davanti al tribunale di Trieste in solidarietà con Liliana Resinovich, chiedendo maggiore celerità nelle indagini sulla scomparsa e la morte della donna. Familiari, amici e conoscenti hanno manifestato pacificamente, sottolineando l'urgenza di fare luce sulla vicenda e arrivare alla verità.

Una trentina tra familiari, amici e conoscenti di Liliana Resinovich si sono dati appuntamento davanti al tribunale di Trieste per protestare, in maniera pacifica, contro la lentezza delle indagini relative alla morte della sessantatreenne triestina. Tra qualche giorno ricorrono i quattro anni. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

