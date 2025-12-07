Reduce dal pari interno con il San Donato Tavarnelle, il Ghiviborgo affronta un derby attesissimo, una di quelle sfide che si preparano da sole, tanta è la forza dell’avversario. E lo fa in trasferta, sul sintetico del " Buon Riposo " di Pozzi, contro il Seravezza di Cristiano Masitto, formazione quotata e completa in ogni reparto, che non a caso occupa il secondo posto a braccetto con il Tau, a meno cinque dalla capolista Grosseto. Versiliesi praticamente imbattibili fra le mura amiche: finora hanno fatto sette su sette. E sono reduci dal colpaccio di Siena. Indubbi i valori tecnici: dal portiere Lagomarsini, all’"ex" Lepri in avanti; e una delle migliori difese del torneo: solo undici reti al passivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Serie "D» - Girone "E»: il derby esterno. Seravezza-Ghiviborgo. Thioune non ci sarà