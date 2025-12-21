Serie D - Girone E | il derby esterno Ghiviborgo a Grosseto Ceccanti da sostituire
Reduce dall’amara sconfitta interna con l’Aquila Montevarchi e da soli due punti nelle ultime cinque partite, il Ghiviborgo viaggia alla volta di Grosseto, per rendere visita all’incontrastata capolista. Per i ragazzi di Ingenito si tratta dell’impegno più difficile che poteva capitare ora. "Il momento è particolare, ma abbiamo tanta voglia di giocare una grande partita – afferma il tecnico biancorossoazzurro –. In settimana i ragazzi hanno lavorato con tanto impegno, siamo pronti e motivati, con l’obiettivo di chiudere bene l’anno, per, poi, affrontare il girone di ritorno con la massima fiducia". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Serie "D» - Girone "E»: il derby esterno. Seravezza-Ghiviborgo. Thioune non ci sarà
Leggi anche: Serie "D» - Girone "E». Ghiviborgo in dieci. Ma pareggia il derby
Serie D, 16ª giornata: big match e derby marchigiano nel Girone F; Serie D/C. Derby dal sapore decisivo: al “Bettinazzi” arriva l'Union Clodiense Chioggia Sottomarina; Serie D, Il derby Palmese-Scafatese a porte chiuse: diretta sul sito web di VideoNola; Under 15 Serie A e B, il Bologna ospita il Parma capolista nel derby dell’Emilia.
Serie "D» - Girone "E»: il derby esterno. Ghiviborgo a Grosseto. Ceccanti da sostituire - Reduce dall’amara sconfitta interna con l’Aquila Montevarchi e da soli due punti nelle ultime cinque partite, il Ghiviborgo viaggia ... msn.com
Serie D: domani in anticipo il derby Olbia-COS, domenica le altre sarde in campo - La giornata numero 17 chiude il girone d’andata con il torneo che tornerà poi in campo con la prima gara del girone di ritorno, vedrà domani pomeriggio al Nespoli il derby sardo Olbia- calciocasteddu.it
Serie D: incroci bollenti al giro di boa - Ultima d’andata con il big match tra Ancona e Notaresco; Teramo sfida l’Atletico Ascoli La Serie D girone F al giro di boa. youtvrs.it
EurRoma - Città di Acri campionato di serie A2 girone D. Commento di: Franco Bifano. - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.