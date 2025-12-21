Reduce dall’amara sconfitta interna con l’Aquila Montevarchi e da soli due punti nelle ultime cinque partite, il Ghiviborgo viaggia alla volta di Grosseto, per rendere visita all’incontrastata capolista. Per i ragazzi di Ingenito si tratta dell’impegno più difficile che poteva capitare ora. "Il momento è particolare, ma abbiamo tanta voglia di giocare una grande partita – afferma il tecnico biancorossoazzurro –. In settimana i ragazzi hanno lavorato con tanto impegno, siamo pronti e motivati, con l’obiettivo di chiudere bene l’anno, per, poi, affrontare il girone di ritorno con la massima fiducia". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie "D» - Girone "E»: il derby esterno. Ghiviborgo a Grosseto. Ceccanti da sostituire

Leggi anche: Serie "D» - Girone "E»: il derby esterno. Seravezza-Ghiviborgo. Thioune non ci sarà

Leggi anche: Serie "D» - Girone "E». Ghiviborgo in dieci. Ma pareggia il derby

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Serie D, 16ª giornata: big match e derby marchigiano nel Girone F; Serie D/C. Derby dal sapore decisivo: al “Bettinazzi” arriva l'Union Clodiense Chioggia Sottomarina; Serie D, Il derby Palmese-Scafatese a porte chiuse: diretta sul sito web di VideoNola; Under 15 Serie A e B, il Bologna ospita il Parma capolista nel derby dell’Emilia.

Serie "D» - Girone "E»: il derby esterno. Ghiviborgo a Grosseto. Ceccanti da sostituire - Reduce dall’amara sconfitta interna con l’Aquila Montevarchi e da soli due punti nelle ultime cinque partite, il Ghiviborgo viaggia ... msn.com