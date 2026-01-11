Finale al Del Conero Ancona-Termoli 1-0 | basta un gol di Cericola bottino pieno per i dorici - LA CRONACA

L'incontro tra Ancona e Termoli si è concluso con la vittoria dei dorici per 1-0, grazie a un gol di Cericola al minuto 97. La partita è stata caratterizzata da alcuni momenti di tensione, con l'espulsione di Colabella e diversi cartellini, e si è estesa fino ai sei minuti di recupero concessi dall’arbitro. Un risultato importante per l’Ancona, che conquista i tre punti in una sfida combattuta e intensa.

Minuto 97: TRIPLICE FISCHIO, ANCONA-TERMOLI 1-0Minuto 97: Espulso Colabella probabilmente per proteste, Termoli in dieciMinuto 94: Ammonito Proromo per scorrettezze in area prima della battuta di un cornerMinuto 90: Saranno sei i minuti di recuperoMinuto 87: Sostituzione per l'Ancona, dentro.

L'Ancona si riscopre pratica e concreta: guizzo di Cericola e Termoli k.o. per tenere il passo delle migliori - Prestazione solida dei biancorossi, che pur senza brillare e sciupando nei primi venti minuti alcune buone occasioni, piegano di misura la formazione molisana festeggiando la prima vittoria interna de ... anconatoday.it

