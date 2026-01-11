Serie D Ancona-Termoli 1-0 | dorici al riposo in vantaggio grazie al gol di rapina di Cericola - LA DIRETTA

Nella sfida di Serie D tra Ancona e Termoli, i dorici conducono al riposo grazie a un gol di Cericola al 45°. La partita, ancora in corso, vede un risultato di 1-0 in favore dei padroni di casa, con un andamento caratterizzato da occasioni e intensità. Qui di seguito, la cronaca della prima frazione e gli sviluppi più recenti della sfida.

Minuto 47: DUPLICE FISCHIO ANCONA-TERMOLI 1-0Minuto 45: Concessi due minuti di recuperoCross tagliato di Kouko dalla destra, Troselj esce in presa alta ma si lascia sfuggire la sfera, che finisce tra i piedi di Cericola che di prima calcia subito verso la porta sguarnita sbloccando il.

