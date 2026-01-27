Insigne torna al Pescara che è ultimo in Serie B
L’attaccante torna al Pescara, club dove ha iniziato la sua carriera. Dopo aver lasciato il Napoli, questa scelta rappresenta un ritorno alle origini in un momento importante per il suo percorso professionale. La squadra, ultima in Serie B con 14 punti, spera nel suo contributo per migliorare la classifica e rinforzare il legame con il territorio.
Insigne non torna al Napoli, ma fa una scelta altrettanto romantica: ritorna al Pescara, ultimo in Serie B a 14 punti, dove tutto è iniziato. Storico il tridente composto da lui, Verratti e Immobile e allenato da Zeman. Quella squadra vinse la Serie B, conquistando una storica promozione in Serie A. Ne parla Di Marzio. Insigne, fatta per il ritorno a Pescara. Scrive Di Marzio: “Si concretizza il grande ritorno in biancazzurro 14 anni dopo: Insigne è atteso domani a Pescara”. L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
