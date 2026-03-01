Serie A Roma-Juventus 3-3 Gatti al 93’ per un pari folle | gol e highlights

La partita tra Roma e Juventus si conclude con un pareggio di 3-3, con il gol di Gatti al 93’ che permette alla Juventus di ottenere un risultato sorprendente. La gara è stata ricca di emozioni e azioni offensive, con entrambe le squadre che hanno cercato di prevalere fino all’ultimo minuto. La sfida si è conclusa con un finale di grande intensità e spettacolarità, lasciando incerte le posizioni in classifica.