Serie A Roma-Juventus 3-3 Gatti al 93’ per un pari folle | gol e highlights
La partita tra Roma e Juventus si conclude con un pareggio di 3-3, con il gol di Gatti al 93’ che permette alla Juventus di ottenere un risultato sorprendente. La gara è stata ricca di emozioni e azioni offensive, con entrambe le squadre che hanno cercato di prevalere fino all’ultimo minuto. La sfida si è conclusa con un finale di grande intensità e spettacolarità, lasciando incerte le posizioni in classifica.
Una squadra che cade, si rialza e non smette di crederci. La Juventus strappa un 3-3 spettacolare sul campo della Roma al termine di una sfida vibrante, rimettendo in piedi una partita che sembrava compromessa e mantenendo aperta la rincorsa al quarto posto. A decidere è la stoccata di Gatti in. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
