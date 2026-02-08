Serie A Juventus Lazio 2-2 Rimonta incredibile e pari in extremis | gol e highlights

La Juventus e la Lazio si sono divise un punto a testa dopo una partita piena di emozioni. La squadra di casa ha rimontato due volte, portando a casa un pari in extremis che lascia entrambi i tifosi con il fiato sospeso. Alla fine, il risultato di 2-2 premia la determinazione di entrambe le squadre, che hanno combattuto su ogni pallone fino all’ultimo minuto.

Una Juventus mai doma strappa un pareggio prezioso e carico di significato contro la Lazio, al termine di una partita dalle mille emozioni. All’Allianz Stadium finisce 2-2 una gara che sembrava segnata, ma che i bianconeri hanno saputo rimettere in piedi con orgoglio, intensità e spirito di.🔗 Leggi su Torinotoday.it

