Soulè insegue il record in casa Roma | la partita contro la sua ex Juve può essere l’appuntamento perfetto | di cosa si tratta

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Soulé insegue un primato storico con la maglia della Roma contro la Juventus. L’argentino può eguagliare Lamela e Ünder nello Stadium nel 2025. La sfida di questa sera tra Juventus e Roma mette sotto la luce dei riflettori uno dei grandi rimpianti del recente mercato bianconero: Matías Soulé. L’attaccante argentino, trasferitosi nella Capitale per circa 30 milioni di euro, sta dimostrando tutto il suo valore sotto la guida di Gian Piero Gasperini, diventando un pilastro fondamentale dell’attacco giallorosso. In vista della gara di oggi, sabato 20 dicembre, il classe 2003 si trova davanti a una ghiotta opportunità statistica che lo proietterebbe nella storia del club capitolino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

soul232 insegue il record in casa roma la partita contro la sua ex juve pu242 essere l8217appuntamento perfetto di cosa si tratta

© Juventusnews24.com - Soulè insegue il record in casa Roma: la partita contro la sua ex Juve può essere l’appuntamento perfetto: di cosa si tratta

Leggi anche: Juventus, è quasi record di clean sheet contro il Milan! La statistica dopo l’ultimo pareggio dello Stadium è incredibile: ecco di cosa si tratta

Leggi anche: L’accettazione radicale può essere il segreto per restare calmi quando i bambini fanno i capricci: di cosa si tratta

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.