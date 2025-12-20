Soulè insegue il record in casa Roma | la partita contro la sua ex Juve può essere l’appuntamento perfetto | di cosa si tratta

Soulé insegue un primato storico con la maglia della Roma contro la Juventus. L’argentino può eguagliare Lamela e Ünder nello Stadium nel 2025. La sfida di questa sera tra Juventus e Roma mette sotto la luce dei riflettori uno dei grandi rimpianti del recente mercato bianconero: Matías Soulé. L’attaccante argentino, trasferitosi nella Capitale per circa 30 milioni di euro, sta dimostrando tutto il suo valore sotto la guida di Gian Piero Gasperini, diventando un pilastro fondamentale dell’attacco giallorosso. In vista della gara di oggi, sabato 20 dicembre, il classe 2003 si trova davanti a una ghiotta opportunità statistica che lo proietterebbe nella storia del club capitolino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

