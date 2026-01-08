Allegri stappa il record dopo Milan Genoa con i rossoneri | lo ha fatto anche alla Juventus Di cosa si tratta

Massimiliano Allegri ha raggiunto un importante traguardo con il Milan, confermando la sua costanza e professionalità. Dopo aver stabilito un record con il Milan, si avvicina a quello detenuto dalla Juventus, dove ha già totalizzato numerose presenze. In questo articolo analizziamo i dettagli di questa milestones e il significato del suo percorso tra le due squadre.

Allegri festeggia la doppia cifra tonda col Milan ma resta lontano dal record bianconero di 407 presenze: ecco quale quota ha raggiunto coi rossoneri. La sfida casalinga di questa sera contro il Genoa assume un sapore particolare e fortemente celebrativo per Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, figura centrale del calcio italiano dell'ultimo decennio, si appresta infatti a tagliare un traguardo statistico di assoluto rilievo per la sua carriera, raggiungendo quota 200 partite ufficiali alla guida del Milan. Questo conteggio, che include tutte le competizioni disputate, certifica la solidità del suo legame con i colori rossoneri, iniziato ufficialmente il lontano 29 agosto 2010 con un perentorio 4-0 rifilato al Lecce alla prima giornata di campionato.

Allegri: “Mi fa sorridere che Modric, quando sbaglia un passaggio, si arrabbia molto con sé stesso e chiede subito scusa. A Cagliari poteva servire Loftus-Cheek davanti alla porta, ha sbagliato e ha chiesto subito scusa arrabbiandosi con sé stesso. questo è u - facebook.com facebook

