Serena Brancale ha indossato l’abito della mamma scomparsa per la finale di Sanremo 2026 Le sue parole

“Stasera indosserò il tuo vestito e sarai qui con me”: così Serena Brancale su Instagram parlando dell’abito che ha scelto per la finale di Sanremo 2026. Un abito appartenuto alla sua mamma, scomparsa nel 2020 e per la quale la cantante ha scelto di portare al Festival “Qui con me“. Un brano che parla di una perdita dolorosa, difficile da superare, quella di una madre, e di come il legame resti indissolubile. E sul palco la cantante di “Anema e Core” ha scelto l’intimità, con la canzone, l’interpretazione e il vestito. Semplice e forse per questo tra i più belli della serata. D’altronde, Brancale ha mantenuto uno stile molto lineare in tutte le serate: “Femminile sì, ma veramente pulita, leggera, pura: solo colori chiari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Serena Brancale: Una dedica alla sua Mamma a Sanremo 2026

