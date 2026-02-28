Serena Brancale nella finale di Sanremo 2026 indossa un abito della madre scomparsa
Nella finale di Sanremo 2026, Serena Brancale ha scelto di indossare un abito appartenuto alla madre scomparsa. Durante tutte le serate precedenti, la cantante aveva optato per look semplici e dai toni chiari, ma in questa occasione ha deciso di portare un capo con un forte valore simbolico. La scelta ha attirato l’attenzione e suscitato curiosità tra il pubblico presente.
Sanremo 2026, Serena Brancale scoppia a piangere mentre parla della madre: “Alla Finale indosserò un suo abito” – IL VIDEOLa cantante in gara a Sanremo 2026 si commuove durante la conferenza stampa ricordando la madre scomparsa, a cui è dedicato il brano "Qui con me".
Serena Brancale: «Sul palco di Sanremo 2026 abbraccio tutti quelli che hanno perso una persona cara. Per la finale indosserò un abito di mia madre»Rispetto allo scorso anno - quando a Sanremo aveva portato l’energia di Anema e core - oggi il cambio è netto: «Sono più consapevole.
“LA MIA CANZONE È UN ABBRACCIO A CHI HA PERSO QUALCUNO” “Questo è il mio Sanremo più importante, spero che il mio brano possa dare coraggio a chi affronta un dolore come la perdita di una persona cara”: così Serena Brancale ai microfoni di - facebook.com facebook
