Serena Brancale nella finale di Sanremo 2026 indossa un abito della madre scomparsa

Nella finale di Sanremo 2026, Serena Brancale ha scelto di indossare un abito appartenuto alla madre scomparsa. Durante tutte le serate precedenti, la cantante aveva optato per look semplici e dai toni chiari, ma in questa occasione ha deciso di portare un capo con un forte valore simbolico. La scelta ha attirato l’attenzione e suscitato curiosità tra il pubblico presente.