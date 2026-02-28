Serena Brancale commuove l’Ariston | l’abito per la finale di Sanremo è della madre scomparsa

Durante la finale del Festival di Sanremo 2026, Serena Brancale ha indossato un abito appartenuto alla madre, scomparsa nel 2020. La cantante ha scelto di portare sul palco un capo che le era particolarmente caro, creando un momento di forte emozione. L’evento si è svolto all’Ariston, dove l’artista ha deciso di rendere omaggio alla madre attraverso questa scelta significativa.

Serena Brancale ha indossato l'abito della madre scomparsa nel 2020, durante la finale del Festival di Sanremo 2026. L'artista ha voluto che quel tessuto, appartenuto a una donna che era anch'essa musicista e cantante, la avvolgesse mentre intonava le note del brano Qui con me, dedicato proprio alla madre e al dolore della sua perdita. La donna ha sempre supportato e aiutato le figlie nel mondo della musica. Anche l'altra figlia è una musicista, fa la direttrice d'orchestra e accompagna proprio Serena in questo Festival. Dopo serate di grande emozione per la scelta di questo brano, Brancale ha così chiuso il cerchio nella finale, portando simbolicamente la madre sotto i riflettori.