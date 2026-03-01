Serena Brancale è la vincitrice morale di Sanremo 2026 perché ci ha regalato la sua parte più vera

Serena Brancale ha partecipato a Sanremo 2026 presentando una canzone che affronta temi di lutto e dolore. Durante la sua esibizione, ha indossato un outfit molto minimal rispetto alle scelte dello scorso anno, lasciando da parte sonorità allegre e look sgargianti. La cantante ha mostrato un lato più intimo e riservato, offrendo un momento di sincerità al pubblico.

Serena Brancale lascia Sarà Sanremo senza salutare i fan

Cosa mangia Serena Brancale tra ragù di «brasciole», crudo barese e i rituali pre-concerto con vino rosso e zenzeroIn gara con «Qui con me», l'artista pugliese celebra le radici: orecchiette con le cime di rapa, lumache al sugo e polipetti crudi (mangiati anche in Asia) ... corriere.it

Serena Brancale, chi era la mamma: la morte e il dolore nella canzone a SanremoUn momento catartico per Serena Brancale, che trasforma il suo dolore in musica: tutto sul ricordo della madre scomparsa, la canzone che porta a Sanremo e il ruolo della sorella. libero.it

Serena Brancale è stata una delle protagoniste di questo Festival di Sanremo 2026. Con Qui con me ha convinto fin dal primo ascolto: un brano intimo, dedicato alla madre scomparsa nel 2020, che affronta il lutto senza retorica, con parole misurate e vere. Pe facebook

#serena brancale alla finale di Sanremo con il vestito della madre morta. Anche la sorella Nicole e Belen in lacrime x.com