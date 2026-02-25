Tra i momenti più intensi della prima serata del Festival di Sanremo 2026 c’è stata senza dubbio l’esibizione di Serena Brancale. In gara con “ Qui con me ”, la cantante barese ha conquistato pubblico e addetti ai lavori, entrando nella top 5 della serata e confermando le aspettative che la davano tra le favorite già dopo le prove generali. L’interpretazione è stata vocalmente impeccabile, intensa ma controllata. Poi, dopo l’ultima nota, le lacrime. Un pianto liberatorio, arrivato davanti a milioni di spettatori. Per capire perché Serena Brancale abbia pianto, bisogna partire dal significato della canzone. “Qui con me” è una dedica alla madre Maria, scomparsa nel 2020 a causa di una malattia improvvisa. Un lutto che l’artista ha più volte definito il dolore più grande della sua vita. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Sanremo 2026: perché Serena Brancale ha pianto dopo l’esibizione? La risposta è nella canzone

Leggi anche:

Serena Brancale scoppia in lacrime dopo l’esibizione a Sanremo 2026: il pianto per la canzone dedicata alla mamma scomparsa – VIDEO

“Perché è scoppiata in lacrime”. Sanremo 2026, Serena Brancale piange dopo l’esibizione: si scopre il motivo

Sanremo 2026: Serena Brancale arriva al Quirinale per fare visita al presidente Mattarella

Temi più discussi: Serena Brancale al Festival di Sanremo 2026, chi è la sorella Nicole che dirige l'orchestra; Sanremo 2026, Serena Brancale chi è: dagli esordi alla morte della mamma. Testo e significato del brano 'Qui con me'; Serena Brancale a Sanremo 2026: Se devo pensare all’amore, mi viene in mente mia madre che mi aspettava. A casa nostra bastavamo io e lei per fare festa; Sanremo 2026, chi è il favorito dei bookmaker: Serena Brancale davanti a tutti, ma gli italiani spingono Paradiso e Fedez-Masini.

Serena Brancale scoppia in lacrime dopo l’esibizione a Sanremo 2026: ecco perchéSerena Brancale non trattiene la commozione. La cantante scoppia in lacrime dopo la sua esibizione a Sanremo 2026. Sul palco dell’Ariston si copre il volto con le mani, emozionata, il pubblico applaud ... gossip.it

Perché Serena Brancale ha pianto a Sanremo 2026: Racconto una cosa che mi ferisce ancora, ci ho messo sei anniSerena Brancale a Sanremo 2026 crolla in un pianto liberatorio dopo l'esibizione di Qui Con Me e si classifica nelle prime cinque posizioni ... fanpage.it

Vi è piaciuta la canzone "Qui con me" che Serena Brancale ha dedicato alla mamma defunta del 2020 Qui con me C’è una canzone alla radio che suona E che parla di noi. Di quell’amore che resterà sempre, non passerà mai. E quando ti penso lo sento arri - facebook.com facebook

Perché Serena Brancale ha pianto sul palco dell'Ariston x.com