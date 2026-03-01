Serena Brancale alla finale di Sanremo con il vestito della madre morta La sorella e Belen in lacrime l' Ariston si commuove

Durante la finale di Sanremo 2026, Serena Brancale ha scelto un abito nero al ginocchio con maniche a tre quarti, senza dettagli elaborati. La cantante ha indossato il vestito appartenuto alla madre, recentemente scomparsa. La sorella e Belen sono state viste in lacrime tra il pubblico mentre l’Ariston si è mostrato sensibile all’emozione del momento.

Dopo abiti scenografici (come quello di ieri sera, in velluto rosso) per la finale di Sanremo 2026 Serena Brancale indossa un semplice abito nero al ginocchio con maniche a tre quarti. Serena Brancale ha indossato l'abito della madre scomparsa nel 2020, durante la finale del Festival di Sanremo 2026. L'esibizione di Serena Brancale con la canzone Qui con me è stata a dir poco emozionante. La cantante ha ricevuto la standing ovation.