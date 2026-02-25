Sanremo 2026 Serena Brancale commuove l’Ariston |  conclude Qui con me in lacrime

Serena Brancale ha portato emozione sul palco dell’Ariston con la sua interpretazione di “Qui con me”, dopo aver avuto un momento di forte commozione. La cantante ha lottato per mantenere la voce, visibilmente toccata dall’atmosfera del pubblico. La sua esibizione ha catturato l’attenzione di tutti, lasciando il pubblico senza parole. L’episodio ha suscitato reazioni tra gli spettatori e i commenti sui social sono già numerosi.

L’esibizione di Serena Brancale nella prima puntata di Sanremo 2026 è stata a dir poco emozionante. Ha fatto ascoltare la sua Qui con me e ha faticato a mantenere salda la voce. I sentimenti hanno rischiato più volte d’avere la meglio, ma ha saputo tenere duro e arrivare fino alla fine. Occhi negli occhi con sua sorella Nicole, maestro d’orchestra, e la mano rivolta al cielo verso sua madre, tanto distante e tanto vicina al tempo stesso. Un brano che punta in alto, travolgendo il pubblico dall’Ariston ai divani di tutt’Italia. Serena Brancale in lacrime. Un’esibizione potente, impossibile da ignorare. 🔗 Leggi su Dilei.it

