Durante il Festival di Sanremo 2026, la cantante si esibisce con un vestito appartenuto alla madre, scomparsa nel 2020. Per la finale, sceglie di indossare un abito che ha un significato speciale per lei, collegato alla figura materna. La performance include un brano dedicato alla madre, che ha scritto per questa occasione.

Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. Nel corso di questa edizione Serena Brancale ha sfoggiato per la prima sera un long dress bianco con scollatura all'americana, un abito tortora con un leggero strascico per la seconda esibizione mentre per la notte delle cover una creazione a portafoglio rosso vivo con spalline strutturate. Una serie di outfit per la nuova immagine dell'artista che vuole archiviare, almeno per il momento, la fase Anema e core e Baccalà virando verso un'aura più sofisticata e meno strillata. Per chiudere il capitolo Sanremo 2026 però ha deciso di mettere da parte l'aspetto moda prediligendo il sentimento. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Serena Brancale al Festival di Sanremo 2026 si esibisce con un abito caro al suo cuore

Sanremo 2026, l’abito di Serena Brancale per la quarta serata del Festival: look e stilistaQual è l’abito di Serena Brancale per la quarta serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora la cantante ha...

Sanremo 2026, l’abito di Serena Brancale per la prima serata del Festival: look e stilistaQual è l’abito di Serena Brancale per la prima serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora la cantante ha...

L'intervista a Serena Brancale - Festival di Sanremo 2026

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Serena Brancale.

Temi più discussi: Festival di Sanremo 2026 - Serena Brancale - Qui con me - Video; Serena Brancale a Sanremo con Qui con me: tutto quello che c'è da sapere sulla canzone in gara al Festival; Sanremo, il pianto di Serena Brancale dopo la canzone Qui con me dedicata alla madre - Il video; Sanremo 2026, Serena Brancale con Qui con me. Il testo e la recensione della canzone.

Festival di Sanremo 2026, Serena Brancale si esibisce con un abito caro al suo cuoreLa cantante, che porta un brano dedicato alla madre scomparsa nel 2020, per la finale sceglie come outfit un vestito appartenuto alla madre. Una scelta di stile che incarna alla lettera la canzone in ... vanityfair.it

Serena Brancale con Gregory Porter e Delia a Sanremo 2026, duetto e cover di Besame MuchoLeggi su Sky TG24 l'articolo Serena Brancale con Gregory Porter e Delia a Sanremo 2026, duetto e cover di Besame Mucho ... tg24.sky.it

Serena Brancale, standing ovation con l'abito della madre. La sorella piange dopo l'esibizione: https://fanpa.ge/PCU6j - facebook.com facebook

#serena brancale alla finale di Sanremo con il vestito della madre morta. Anche la sorella Nicole e Belen in lacrime x.com