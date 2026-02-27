Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, la cantante Serena Brancale ha indossato un abito scelto appositamente per l’evento. L’outfit, realizzato da uno stilista noto, ha attirato l’attenzione per i dettagli e lo stile. La cantante ha deciso di presentarsi con un look che ha suscitato interesse tra il pubblico e i media presenti alla manifestazione.

Qual è l’abito di Serena Brancale per la quarta serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora la cantante ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l’abito indossato dall’artista al Festival di Sanremo 2026: Qual è lo stilista di Serena Brancale per il Festival di Sanremo 2026? A vestire la cantante è Carlotta Aloisi, la sua stylist che ha annunciato a Vanity Fair di aver “deciso di lasciarmi ispirare dal pezzo. Gli abiti saranno sempre in linea con ciò che lei porterà sul palco”. Abbiamo visto l’abito di Serena Brancale per la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sanremo 2026, l’abito di Serena Brancale per la quarta serata del Festival: look e stilista

Sanremo 2026 - Serena Brancale alle prove con l'orchestra

