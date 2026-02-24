Sanremo 2026 l’abito di Serena Brancale per la prima serata del Festival | look e stilista

Serena Brancale ha scelto un abito elegante per la prima serata di Sanremo 2026, attirando l’attenzione con dettagli ricercati. La cantante ha deciso di indossare un vestito che unisce stile e originalità, realizzato da uno stilista noto nel mondo della moda. La scelta del look ha suscitato curiosità tra il pubblico e i media, che hanno osservato attentamente ogni dettaglio. Il suo outfit si distingue per la cura dei particolari e per l’effetto visivo che crea sul palco.

Qual è l'abito di Serena Brancale per la prima serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora la cantante ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l'abito indossato dall'artista al Festival di Sanremo 2026: In aggiornamento. TUTTI GLI ABITI Lo stilista degli abiti di Serena Brancale. Qual è lo stilista di Serena Brancale per il Festival di Sanremo 2026? A vestire la cantante è Carlotta Aloisi, la sua stylist che ha annunciato a Vanity Fair di aver "deciso di lasciarmi ispirare dal pezzo.

I pronostici di Sanremo 2026 per la prima serata: Serena Brancale e DitonellapiagaSerena Brancale e Ditonellapiaga sono tra i favoriti per la prima sera di Sanremo 2026, a causa delle prove con l’orchestra che hanno mostrato grande energia.

Sanremo 2026 - Serena Brancale alle prove con l'orchestra

