Serata da dimenticare per i Baskers | la capolista Civitanova espugna Forlimpopoli

I Baskers Forlimpopoli, squadra al primo posto in classifica, hanno subito una sconfitta contro Civitanova, che ha vinto l'incontro senza errori. La squadra locale, che aveva conquistato tre vittorie consecutive, si è dovuta arrendere di fronte a un avversario che ha giocato con costanza e precisione per tutta la partita. La serata si è conclusa con la vittoria della capolista, lasciando i Baskers senza punti.

Si ferma a tre la striscia di vittorie consecutive dei Chemifarma Baskérs Forlimpopoli che sono costretti ad arrendersi di fronte a una Civitanova che ha disputato una prestazione senza alcuna macchia per tutta la durata dell'incontro. A nulla è servito il cuore grande, anzi immenso, dei ragazzi.