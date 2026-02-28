Basket serie B Interregionale Baskérs match clou alle 18 Arriva la capolista Civitanova

Alle 18, i Baskérs Forlimpopoli tornano a giocare in casa dopo il turno di riposo e la vittoria a Senigallia. La squadra affronta la capolista Civitanova in un incontro che si preannuncia molto importante per la classifica. La partita si svolge nel palazzetto di Forlimpopoli, dove i padroni di casa cercano di conquistare punti contro una squadra che guida il campionato.

Oggi alle 18 tornano in campo tra le mura amiche i Baskérs Forlimpopoli che, dopo il turno di riposo e il successo a Senigallia, ospitano la capolista Civitanova per un match importantissimo. Dopo tre pesanti vittorie, i ragazzi di coach Tumidei (foto) vorrebbero un poker a consolidare l’ottava posizione, mentre i marchigiani, anch’essi in striscia positiva da tre giornate, cercano punti per mantenere la vetta. Nelle ultime due gare giocate, Civitanova ha vinto di misura contro Pesaro (61-62) e all’overtime contro il fanalino di coda Canosa (88-80) e la speranza artusiana è che la squadra di coach Domizioli abbia perso un po’ del suo smalto dopo un girone di andata da stropicciarsi gli occhi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

