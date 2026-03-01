Separare le carriere è cosa buona e giusta Parola di giudice comunista… A colloquio con Costanzo Cea

Un giudice con oltre 38 anni di carriera, originario di Toritto e nato nel 1952, ha rilasciato un'intervista in cui si è espresso sulla separazione delle carriere. È stato giudice dal 1980 e si è ritirato nel 2018. Durante il colloquio, ha commentato il tema della separazione delle carriere e ha fatto riferimento a un commento di un collega, definendolo un “parola di giudice ‘comunista’”.

Pugliese di Toritto, classe 1952, Costanzo Cea è magistrato dal 1980. In pensione dal 2018, ha scelto di scendere nell’agone della campagna referendaria per sostenere le ragioni del Sì da uomo di sinistra («Presi la tessera del Pci nel 1970.»), a riprova della trasversalità del consenso nei confronti di questa storica riforma. Con Cea, uno dei tanti magistrati per il Sì che si stanno spendendo su tutto il territorio nazionale, abbiamo affrontato i principali temi della riforma. Dottore Cea, nel suo intervento all’inaugurazione dell’anno giudiziario dell’Unione Camere Penali, lei ha tenuto a chiarire immediatamente quale fosse la sua estrazione politica e ideologica: quasi una necessità in un momento storico in cui da sinistra si attribuiscono e si revocano patenti di “purezza”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - «Separare le carriere è cosa buona e giusta. Parola di giudice “comunista”…». A colloquio con Costanzo Cea "Io, ex giudice di sinistra, voto Sì al referendum". Parla Costanzo CeaL'ex magistrato barese: "La riforma Nordio è frutto delle battaglie della sinistra, che ora le rinnega. Leggi anche: Separare le carriere, parola d’ordine. Il Sì prende corpo ad Avellino Contenuti e approfondimenti su Parola di. Temi più discussi: Io magistrata so bene quanto servano le carriere separate e il sorteggio al Csm; Separazione delle carriere, un sì necessario; Le ragioni del Sì: Separare le carriere significa più equità. Il giudice come terzo; Carriere separate: storia della sinistra riformista. Le ragioni del Sì: Separare le carriere significa più equità. Il giudice come terzoL’avvocato Zilletti sottolinea che la riforma non andrà a ridurre i tempi dei processi, ma servirà a evitarne di inutili e a garantire meglio i diritti. lanazione.it Separazione delle carriere, le ragioni del sì e del no: parlano Alberto Gullino e Italo MateriaIntervista doppia sulle ragioni di chi vorrebbe una modifica della Costituzione per separare le carriere tra magistrati giudicanti e requirenti e chi invece voterà no al referendum ... gazzettadelsud.it LA TUA CALLIGRAFIA Aspetto come ogni anno la tua calligrafia, la primavera la risata fresca fra noi il letto nuovo, fra noi quella parola di carne e di ardore quieta liquida spontanea, regalo potessi arrendere: prendersi, appartarsi accettare l'appartenenza degli - facebook.com facebook ""Tu solo, per sempre" è l’immutabile parola di quelli che si amano. L’amore che si limita, l’amore episodico, non è amore, è passione". Oggi nel 1956 moriva il presbitero ed educatore #CarloGnocchi, noto come Don Gnocchi. #28febbraio. x.com