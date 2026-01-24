Separare le carriere parola d’ordine Il Sì prende corpo ad Avellino

Al Circolo della Stampa di Avellino, si è discusso di giustizia e riforme, con il coordinamento irpino dei Comitati per il Sì al referendum sulla separazione delle carriere. L'iniziativa ha rappresentato un’occasione per approfondire il tema e confrontarsi sulle implicazioni di questa proposta, in un contesto di confronto civile e informato.

Al Circolo della stampa di Avellino si è parlato di giustizia. Il coordinamento irpino dei Comitati per il Sì al referendum sulla separazione delle carriere ha aperto le porte. C'erano Alfonso Maria Gallo per Sì separa, Salvatore Pastore, Segretario Provinciale del Partito Liberaldemocratico per Giustizia sì, Amerigo Festa, Presidente Provinciale di Tempi Nuovi – Popolari Uniti e Giuseppe Vetrano per il Comitato Giuliano Vassalli. Sedie di plastica bianche, microfoni, qualche foglio tra le mani. Qualche applauso, solo parole. Gallo ha detto: "Questa è una riforma che prova a correggere qualcosa che, da tempo, in Italia si tenta di fare: la separazione delle carriere.

