La nostra Aconcagua con Alessandro e Lorenzo del Bene e il Cai

Il 14 gennaio alle 21, presso Palazzo Pretorio di Sansepolcro, si terrà un incontro promosso dal Cai con Alessandro e Lorenzo del Bene, dedicato alla loro esperienza sulla Aconcagua. L’appuntamento offre l’opportunità di conoscere da vicino questa celebre montagna, attraverso il racconto di chi l’ha scalata, in un contesto informativo e rispettoso. L’evento è aperto a tutti gli interessati, senza enfasi o sensazionalismi.

Arezzo, 7 gennaio 2026 – Mercoledì 14 gennaio alle 21 a Palazzo Pretorio di Sansepolcro incontro con il Cai su La nostra Aconcagua con Alessandro e Lorenzo del Bene. Diario di un viaggio condiviso da Alessandro e Lorenzo verso gli oltre 6900 metri della maggiore cima Americana. Il pubblico rivivrà insieme le tappe della salita, le sfide affrontate attraverso immagini originali e il racconto diretto dei protagonisti, ripercorrendo la fatica, la preparazione oltre all'emozione di un traguardo passo dopo passo. Ingresso libero.

