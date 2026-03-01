Oggi, domenica 1° marzo, va in onda la prima replica della terza stagione di Segreti di famiglia, la soap turca trasmessa in streaming da Mediaset. Nella puntata, Ilgaz dice a Ceylin di voler mantenere le distanze da Yekta a causa del suo coinvolgimento nel caso che sta seguendo insieme a Iclal. La puntata è disponibile in streaming su Mediaset Play.

Nuovo appuntamento oggi – domenica 1° marzo – con la soap turca Segreti di famiglia (Yargi). Nella puntata odierna Ilgaz ripete a Ceylin di voler mantenere le distanze da Yekta per via del suo coinvolgimento nel caso che sta seguendo insieme a Iclal. Tugce viene finalmente trasferita dalla terapia intensiva al reparto, ma il primario informa Eren che la strada per la guarigione è ancora lunga e che non possono dire con certezza se potrà ricominciare a camminare.

© Superguidatv.it - Segreti di famiglia 3, replica puntata 1° marzo in streaming | Video Mediaset

