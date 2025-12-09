Segreti di famiglia 3 replica puntata 9 dicembre in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – martedì 9 dicembre – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ).  Nella puntata odierna Canberk, dopo l’incidente con Filiz e Mercan, chiama disperato sua madre Handan per chiedere aiuto. Nel frattempo, Ilgaz scopre un diario di Filiz, dove racconta la sua vita con Mercan, che chiamava Doga, come la figlia defunta. Ceylin interroga Dilek. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 17 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

