Segreti di famiglia 3 replica puntata 8 dicembre in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 8 dicembre – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ).  Nella puntata odierna Eren, grazie alle indagini di Tugce, collega la morte di Ismail, marito di Filiz, a Ceylin. Prima di uccidersi insieme alla bambina, Ismail aveva subito un processo per bancarotta, con Ceylin come avvocato della parte avversa. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 16 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

