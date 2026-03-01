Seconda categoria Il Ricortola contro il Massarosa Il Pontremoli ’vede’ il vertice

Nell’ottava giornata di ritorno del campionato di Seconda categoria, il Ricortola affronta il Massarosa in una partita che tiene alta la tensione in classifica. Nel frattempo, il Pontremoli si avvicina alle zone alte del torneo, mantenendo vive le speranze di qualificazione. La giornata si presenta ricca di emozioni e colpi di scena, con diversi incontri che potrebbero influenzare significativamente gli equilibri in classifica.

Ottava giornata di ritorno del campionato di Seconda categoria, torneo sempre più ricco di sorprese e per questo avvincente. Il Pontremoli dopo l’exploit messo sul campo del Massarosa affronta sul Lunezia il Segromigno. Il tecnico biancoceleste, De Biasi, sottolinea che la squadra arriva galvanizzata dalla vittoria in casa del Massarosa, fin lì imbattuto, un successo che dà prestigio ma anche responsabilità per le otto partite restanti. Contro il Segromigno servirà massima attenzione: è una gara da vincere contro un avversario tosto e determinato a fare punti per salvarsi; quindi, vietato sottovalutarlo o avere cali di concentrazione. Mastrini allenatore del Monzone ha preparato la comitiva biancorossa al massimo della condizione mentale e atletica per affrontare la curva ad angolo rappresentata dal Don Bosco Fossone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

