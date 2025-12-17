Calcio In Seconda Categoria la gragnolese non va oltre il pari contro l’ambizioso valfreddana Il San Vitale rallenta la capolista Massarosa il Pontremoli ringrazia e si avvicina alla vetta

Nella 13ª giornata di Seconda Categoria, la capolista Massarosa pareggia in casa contro il Valfreddana, rallentando la corsa verso il titolo. Il Pontremoli, grazie a una vittoria, si avvicina alla vetta, raggiungendo quota 26 punti e riducendo il divario con i leader. Nel frattempo, lo stop del San Vitale permette alle inseguitrici di avvicinarsi alla vetta della classifica.

La capolista del Campionato di Seconda Categoria Massarosa non sfrutta il turno interno della 13ª giornata, penultima del 2025, ne approfitta il Pontremoli da domenica sera a quota 26 punti, uno in meno dei rappresentanti del Lago Puccini. Ad imporgli la divisione della posta è stato il San Vitale. La squadra di Ivano Gigli in terra versiliese oltre ad aver messo insieme l’immediato riscatto dopo la caduta contro il San Macario ha dimostrato caparbietà, carattere e organizzazione di gioco che solo in pochi gli avevano fin qui riconosciuto. "Se c’è una cosa che mi inorgoglisce, – dice il tecnico del San Vitale, Gigli –, è proprio il fatto di aver dimostrato che siamo in grado di giocare alla pari con tutti, anche contro una supersquadra, come ha dimostrato di essere il Massarosa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

HIGHLIGHTS SALAVETITIA 4-2 GRAGNOLESE del 16-11-2025

