Se la pista è rovinata perdo fiducia Ma il quinto posto? Sono sempre lì

In una gara di Coppa del Mondo di supergigante, un’atleta italiana ha conquistato un quinto posto, confermando la sua costanza e forma fisica. La prova si è svolta senza particolari intoppi, e la sua performance è risultata solida. L’evento ha visto la partecipazione di diverse atlete, con il risultato che ha mantenuto l’atleta italiana stabile nella zona alta della classifica.

In una prova prosciutta di Coppa del Mondo riservata al supergigante, una prestazione solida mette in evidenza la tenuta di forma di una delle atlete italiane più continue della stagione. La gara di Soldeu ha evidenziato come la discesa possa rivelarsi sfidante, con una pista influenzata dalle alte temperature e dal deterioramento del fondo, ma ha anche premiato la resa atletica e la fiducia maturata nel corso delle manche. Laza Laura Pirovano ha chiuso la sua prova al quinto posto, tra le migliori interpreti della giornata. Il distacco da Sofia Goggia, prima classificata, è stato di 0,77 secondi, a fronte di una leadership netta in casa azzurra.