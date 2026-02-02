Modena Proiezione quinto posto se si fa gol

Questa sera il Modena si gioca molto nel finale di campionato. Se segna un gol, può salire in quinta posizione e avvicinarsi alla zona playoff. La partita è decisiva e i tifosi sono in trepidazione, aspettando che la squadra trovi il guizzo giusto. La strada è stretta, ma una rete potrebbe fare la differenza.

La solita storia del bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno. Calcisticamente anche troppo abusata, diciamolo tranquillamente. Ma allo stesso tempo rimane una unità di misura universalmente codificata per quando si devono giudicare i pregi e i difetti di una squadra in un momento specifico di una stagione. Un passo indietro e guardiamo i numeri, che alla fine raramente mentono: per il Modena una partenza sprint, 21 punti nelle prime nove gare (media stratosferica da 2,34 a partita) e 13 nelle successive tredici, il conto qui è facile, un punto ogni novanta minuti. Forse troppo all’inizio, forse poco nel periodo successivo, ma comunque una media che rimane oltre il punto e mezzo a partita e che, in proiezione, garantirebbe una quota vicina ai 60 punti finali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

