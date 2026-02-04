Dominik Paris | La pista non è al top ma io per sabato sono già a posto

La prima discesa libera maschile sulla Stelvio di Bormio ha visto un primo assaggio di quella che sarà la stagione olimpica. Dominik Paris ha affrontato la pista, ammettendo che non è al massimo delle condizioni, ma si sente già pronto per la gara di sabato. Il campione italiano si mostra fiducioso, anche se la pista non è ancora perfetta. La competizione entra nel vivo, e gli atleti si preparano a dare il massimo.

Un primo assaggio della stagione olimpica accende i riflettori sulla Stelvio di Bormio, teatro della prima prova cronometrata della discesa libera maschile in vista delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. In una giornata decisiva per capire lo stato di forma e le sensazioni sulla pista, Dominik Paris è riuscito a chiudere in quinta posizione, mentre Alexis Monney ha occupato la quarta piazza, saltando una porta. L’evento ha fornito indicazioni utili per il prosieguo del programma di avvicinamento alle gare olimpiche. Dominik Paris è risultato quinto nella prima discesa cronometrata della stagione a Bormio, sulla pista Stelvio. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Dominik Paris: "La pista non è al top, ma io per sabato sono già a posto Approfondimenti su Dominik Paris Dominik Paris: “La pista non è ancora in condizioni perfette, ma io mi sento già pronto per sabato” Dominik Paris si dice pronto per la discesa di sabato a Bormio. Dominik Paris ottimista: “Non sono lontanissimo, abbastanza bene su una pista ostica” La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Dominik Paris Argomenti discussi: Coppa del Mondo: Dominik Paris chiude al secondo posto la discesa libera di Crans-Montana; Discesa Crans Montana: grande Italia, Paris 2°. Brillano anche Alliod, Schieder e Casse; Dominik Paris: Mi ricarico per le Olimpiadi. Sulla Stelvio scendo senza pensieri; Dominik Paris secondo in Coppa del Mondo a Crans Montana. Dominik Paris: La pista non è ancora in condizioni perfette, ma io mi sento già pronto per sabatoDominik Paris chiude quinto, ma teoricamente scala una posizione, dato che l'elvetico Alexis Monney, quarto, salta una porta, a Bormio, sede della prima ... oasport.it Sci, Bormio: prova discesa tra meteo incerto e azzurri in pistaIn pista per l'Italia scenderanno quattro atleti: il veterano Dominik Paris, noto per le sue vittorie sulla Stelvio; il giovane emergente Giovanni Franzoni, reduce da successi in SuperG e discesa; ... it.blastingnews.com QUALCUNO È IN FORMA E quel qualcuno si chiama: FRANZONI! Giovanni fa il secondo miglior tempo nella prima cronometrata di libera a Bormio! Lo segue Dominik Paris al quinto posto! I motori pre #MilanoCortina2026 sono accesiiiii #ItaliaTe - facebook.com facebook QUALCUNO È IN FORMA E quel qualcuno si chiama: FRANZONI! Giovanni fa il secondo miglior tempo nella prima cronometrata di libera a Bormio! Lo segue Dominik Paris al quinto posto! I motori pre #MilanoCortina2026 sono accesiiiii #ItaliaTe x.com

