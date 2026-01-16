Tarocchi che passione Se prevedere il futuro diventa un capolavoro La mostra delle sorprese

Mostra raffinatissima che rischia di diventare popolare: " Tarocchi. Le origini, le carte, la fortuna ". L' Accademia Carrara di Bergamo, dal 27 febbraio al 2 giugno, scommette sulla curiosità anche del grande pubblico, sconcertato dal presente forse decifrabile solo attraverso le carte. E fa aprire il mazzo più bello e importante in assoluto da studiosi sapientissimi, che per primi si sono divertiti. Lo ha assicurato il curatore Paolo Plebani, durante la prima presentazione tenutasi ieri nell'Orangerie del Museo Poldi Pezzoli, a Milano. Non a caso. "I Tarocchi sono in realtà solo un gioco, nato nelle lombarde corti tardo-gotiche.

