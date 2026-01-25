Bozze correzioni ripensamenti Così vede la luce un capolavoro

Ogni grande opera, anche i classici della letteratura, attraversa un percorso di revisioni e riflessioni prima di diventare un patrimonio condiviso. Le bozze, le correzioni e i ripensamenti sono parte integrante del processo creativo, contribuendo a plasmare testi che, nel tempo, si sono consolidati come pilastri della nostra identità culturale nazionale.

Osannati, studiati e imparati a memoria, prima di diventare testi sacri- l’ossatura della nostra identità culturale nazionale - anche i classici della letteratura hanno vissuto i loro tormenti. Pagine attraversate da cancellature furiose, parole riscritte, frasi spostate, limate e negate, andando alla ricerca della perfezione, ribadendo la lezione più importante: l’arte può sconfiggere il tempo e la mortalità della carne. Del resto, un capolavoro ispirerà poeti, donerà la parola agli innamorati, verrà studiato sui banchi, tatuato sulla carne viva, riscritto all’infinito; noi, fatalmente, tendiamo a considerarli immobili e perfetti, ecco perché è così emozionante riscoprirne il travaglio della loro creazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

