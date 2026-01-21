Save the Children | Non c’è spazio per essere bambini l’allarme sui traumi invisibili che devastano i minori migranti in viaggio verso l’Europa

Il rapporto di Save the Children, Traversing Danger, evidenzia i traumi invisibili che colpiscono i minori migranti in viaggio verso l’Europa. Violenza, respingimenti e stress prolungato compromettono la loro salute mentale, causando problemi come amnesie e autolesionismo. L’indagine sottolinea l’importanza di intervenire precocemente per tutelare il benessere psicologico dei minori vulnerabili, spesso senza spazio né tempo per essere semplicemente bambini.

l rapporto Traversing Danger di Save the Children denuncia il “danno cumulativo” sulla salute mentale dei minori migranti: violenze ripetute e respingimenti causano sintomi gravi come amnesie e autolesionismo. L’organizzazione chiede all’UE supporto psicologico immediato per evitare che questi traumi compromettano irreversibilmente lo sviluppo dei ragazzi. C’è una ferita che non sanguina ma che rischia di non rimarginarsi. È quella psicologica, definita nel nuovo rapporto di Save the Children Traversing Danger come “danno cumulativo”. L’indagine, condotta su 66 minori lungo le rotte tra Sudan, Egitto, Libia, Grecia e Balcani, rivela un quadro clinico preoccupante: l’esposizione ripetuta alla violenza non crea solo paura, ma altera lo sviluppo cognitivo ed emotivo dei ragazzi, portando a sintomi gravi come perdita di memoria, aggressività e autolesionismo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

