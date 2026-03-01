Alla scuola Giuseppe Garibaldi di Porto Corsini, nel 2026-2027, sarà introdotta una pluriclasse con alunni di diverse età a causa del calo delle nascite. La scuola, che accoglie bambini di Porto Corsini, Marina Romea e Casalborsetti, si trova di fronte a questa decisione a causa del numero ridotto di iscrizioni. La scelta riguarda la formazione di una classe unica per più fasce di età.

La denatalità presenta il conto e, nell’anno scolastico 2026-2027, debutterà una pluriclasse alla Scuola Giuseppe Garibaldi di Porto Corsini che intercetta i bambini di Porto Corsini, Marina Romea e Casalborsetti. Si tratta di un passaggio obbligato a seguito della forte riduzione dei bambini iscritti che per la prima del prossimo anno saranno 8, mentre la classe terza risulta già oggi composta da altri 8 bambini. Numeri troppo esigui per creare una nuova prima e così la scuola corre ai ripari facendo debuttare, per la prima volta nel Comune di Ravenna, una pluriclasse, cioè una classe in cui conviveranno bambini che frequentano la prima e bambini che frequentano la terza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scuola ’Garibaldi’ al bivio. Pochi bimbi, nascerà una pluriclasse con alunni di diverse età

Leggi anche: Se i bimbi insegnano la solidarietà. Gli alunni della scuola delle Grazie riempiono la dispensa di Caritas

Leggi anche: Alunni al freddo nella scuola di Ogliara, Falcone: "Entro una settimana la nuova caldaia"