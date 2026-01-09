Alunni al freddo nella scuola di Ogliara Falcone | Entro una settimana la nuova caldaia

Gli alunni della scuola di Ogliara stanno affrontando i disagi causati dal freddo in aula. Il sindaco Falcone ha assicurato che entro una settimana sarà installata una nuova caldaia, sottolineando l’impegno dell’amministrazione nel risolvere rapidamente la situazione e garantire condizioni più confortevoli per studenti e personale.

