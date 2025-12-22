Terremoto fortissimo! La scossa poco fa | un boato poi ha tremato tutto

– Un forte terremoto ha interessato la Papua Nuova Guinea, colpendo in particolare la provincia degli Altopiani Orientali. L’evento sismico, registrato con una magnitudo preliminare 6,5, si è verificato nelle prime ore di lunedì mattina, ora locale, ed è stato avvertito in un’area molto estesa dell’isola principale. Al momento, non risultano vittime né danni gravi alle infrastrutture, e non è stato emesso alcun allarme tsunami in relazione alla scossa. Terremoto Papua-Nuova Guinea, scossa. Le prime informazioni diffuse dai centri di monitoraggio indicano che il terremoto, nonostante l’intensità significativa, ha avuto effetti relativamente contenuti al suolo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

