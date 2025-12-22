Terremoto fortissimo! La scossa poco fa | un boato poi ha tremato tutto

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

– Un forte terremoto ha interessato la Papua Nuova Guinea, colpendo in particolare la provincia degli Altopiani Orientali. L’evento sismico, registrato con una magnitudo preliminare 6,5, si è verificato nelle prime ore di lunedì mattina, ora locale, ed è stato avvertito in un’area molto estesa dell’isola principale. Al momento, non risultano vittime né danni gravi alle infrastrutture, e non è stato emesso alcun allarme tsunami in relazione alla scossa. Terremoto Papua-Nuova Guinea, scossa. Le prime informazioni diffuse dai centri di monitoraggio indicano che il terremoto, nonostante l’intensità significativa, ha avuto effetti relativamente contenuti al suolo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

terremoto fortissimo la scossa poco fa un boato poi ha tremato tutto

© Tvzap.it - Terremoto fortissimo! La scossa poco fa: un boato, poi ha tremato tutto

Leggi anche: Forte terremoto sulla grande isola, la scossa poco fa: un boato, poi ha tremato tutto

Leggi anche: “È stato fortissimo”. Terremoto in Italia, boato tremendo e poi scossa: la terra trema ancora

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Terremoto in Giappone con scossa di magnitudo 6,7 a Hokkaido, revocata l'allerta tsunami due ore dopo; Terremoto oggi Giappone, forte scossa ma passa allarme tsunami; Terremoto, forte scossa in Giappone: magnitudo 6.7, revocato allarme tsunami. «Solo due onde di 20 cm»; Scossa di terremoto in Valcellina con magnitudo 3 gradi Richter.

terremoto fortissimo scossa pocoTerremoto vicino Pordenone in Friuli di magnitudo 3,1, sentito in una vasta area da Belluno a Udine - Claut è un piccolo paesino di poco più di 800 abitanti nella zona ovest del Friuli, in provincia di Pordenone, in alta Valcellina. virgilio.it

terremoto fortissimo scossa pocoTerremoto di magnitudo 5.8 nel mar Ionio, la potente scossa a 18km di profondità nella notte - 41, nella notte del 16 dicembre, è stato registrato nel Mar Ionio Meridionale. corriereadriatico.it

terremoto fortissimo scossa pocoTerremoto Campi Flegrei, 3 scosse nelle ultime 24 ore/ Il bollettino: bradisismo sempre a 2,5 cm al mese - Il punto sulle scosse di terremoto Campi Flegrei con gli eventi più recenti nonché il bollettino della settimana 8- ilsussidiario.net

Terremoto 7.2 Giappone 8 Dicembre 2025 #giappone #giapponese #terremoto

Video Terremoto 7.2 Giappone 8 Dicembre 2025 #giappone #giapponese #terremoto

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.